متابعة - يوسف محمد:

يلاقي فريق ليفربول الإنجليزي نظيره توتنهام اليوم، في إطار منافسات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدور ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وجاء تشكيل ليفربول للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: كوستاس تسيميكاس، فيرجيل فان دايك، جاريل كوانساه وكونور برادلي.

الوسط: أليكسيس ماك أليستر، كورتس جونز وريان جرافينبيرخ.

الهجوم: كودي جاكبو، ديوجو جوتا ومحمد صلاح.

ويدخل توتنهام اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كينسكي.

خط الدفاع: بيدرو بورو، دراجوسين، جراي وسبينس.

خط الوسط: بيسوما، بينتانكور وبيرجفال.

خط الهجوم: كولوسيفسكي، سولانكي وسون.

أحداث الشوط الأول

الدقيقة 1: بداية الشوط الأول