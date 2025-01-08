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"مطربة إسبانية".. تقارير تكشف دخول جود بيلينجهام في علاقة عاطفية جديدة

09:36 م الأربعاء 08 يناير 2025
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كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية إسبانية، احتمالية دخول النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني في علاقة عاطفية مع المغنية الإسبانية آيتانا موراليس.

وذكر صحيفة "ماركا" الإٍبانية، أن النجم الإنجليزي قد يكون على علاقة مع المطربة آيتانا صاحبة الـ 25 عامًا.

ويتبادل الثنائي المتابعة لبعضهما البعض، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قيامها بالإعجاب بشكل كبير على منشورات النجم الإنجليزي وقيامه هو الأخر بالإعجاب بصور صاحبة ال 25 عامًا.

وكانت أيتانا في السابق على علاقة بالمطرب الكولومبي الشهير سيباستيان ياترا، قبل انفصالهما في أغسطس من عام 2024.

وشوهدت آيتانا أكثر من مرة في ملعب سانتياجو برنابيو لمتابعة النجم الإنجليزي وتشجيعه، مما أدى إلى تزايد الأقاويل حول وجود علاقة بين الثنائي.

وعلى الرغم من انتشار الأحاديث التي تشير إلى وجود علاقة بين النجم الإنجليزي والمطبة الإسبانية، إلا أنه لم يعلن أي منهما حتى الأن بشكل رسمي عن وجود علاقة بينهما.

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جود بيلينجهام ريال مدريد المغنية الإسبانية آيتانا موراليس
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