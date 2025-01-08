لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

الزمالك

- -
14:30

أبو قير للاسمدة

كأس الاتحاد الإنجليزي

فولهام

- -
21:45

واتفورد

الدوري السعودي

النصر

- -
19:00

الأخدود

جميع المباريات

إعلان

"صلاح يقود الهجوم".. تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة توتنهام في نصف نهائي كأس الرابطة

09:26 م الأربعاء 08 يناير 2025
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    نادي ليفربول الإنجليزي (3)
  • عرض 24 صورة
    نادي ليفربول الإنجليزي (1)_1
  • عرض 24 صورة
    نادي ليفربول الإنجليزي (2)_1
  • عرض 24 صورة
    ليفربول 1
  • عرض 24 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
  • عرض 24 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
  • عرض 24 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
  • عرض 24 صورة
    ليفربول (1)
  • عرض 24 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي
  • عرض 24 صورة
    محمد صلاح يحتفل بالكريسماس مع لاعبي ليفربول
  • عرض 24 صورة
    ليفربول وتوتنهام (1)
  • عرض 24 صورة
    لاعبي ليفربول من الإحماء (1)
  • عرض 24 صورة
    فولهام ضد ليفربول
  • عرض 24 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
  • عرض 24 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
  • عرض 24 صورة
    فرييق ليفربول
  • عرض 24 صورة
    لاعبو ليفربول من مباراة نيوكاسل
  • عرض 24 صورة
    أرني سلوت من مباراة ليفربول ونيوكاسل
  • عرض 24 صورة
    ليفربول ضد مانشستر سيتي (1)
  • عرض 24 صورة
    ليفربول ضد مانشستر سيتي
  • عرض 24 صورة
    قمصان لاعبي ليفربول
  • عرض 24 صورة
    غرفة ملابس فريق ليفربول (1)
  • عرض 24 صورة
    غرفة ملابس ليفربول (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

استقر الجهاز الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بقيادة الهولندي آرني سلوت، على تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة توتنهام، في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدور ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وجاء تشكيل ليفربول للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: كوستاس تسيميكاس، فيرجيل فان دايك، جاريل كوانساه وكونور برادلي.

الوسط: أليكسيس ماك أليستر، كورتس جونز وريان جرافينبيرج.

الهجوم: كودي جاكبو، ديوجو جوتا ومحمد صلاح.

وتقام مباراة العودة بين ليفربول وتوتنهام الإنجليزي، في نصف نهائي كأس الرابطة، على ستاد "آنفيلد"، يوم 6 فبراير الجاري.

أقرأ أيضًا:

مصدر يكشف أسباب غياب 10 لاعبين عن قائمة الأهلي لمواجهة ستاد أبيدجان

ليفربول الإنجليزي محمد صلاح ليفربول وتوتنهام موعد مباراة ليفربول وتوتنهام كأس الرابطة الإنجليزية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"مطربة إسبانية".. تقارير تكشف دخول جود بيلينجهام في علاقة عاطفية جديدة

إعلان

إعلان