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كتب - يوسف محمد:

استقر الجهاز الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بقيادة الهولندي آرني سلوت، على تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة توتنهام، في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدور ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وجاء تشكيل ليفربول للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: كوستاس تسيميكاس، فيرجيل فان دايك، جاريل كوانساه وكونور برادلي.

الوسط: أليكسيس ماك أليستر، كورتس جونز وريان جرافينبيرج.

الهجوم: كودي جاكبو، ديوجو جوتا ومحمد صلاح.

وتقام مباراة العودة بين ليفربول وتوتنهام الإنجليزي، في نصف نهائي كأس الرابطة، على ستاد "آنفيلد"، يوم 6 فبراير الجاري.

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