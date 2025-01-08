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تشكيل برشلونة لمواجهة أتليتك بلباو.. عودة لامين يامال

09:19 م الأربعاء 08 يناير 2025

برشلونة

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كتب- محمد عبدالهادى:

كشف المدرب الألماني هانز فليك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به المواجهة المرتقبة ضد أتليتك بلباو، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وشهد التشكيل عودة الشاب لامين يامال للتشكيلة الأساسية، بجانب مشاركة الحارس تشيزني.

تشكيل برشلونة لمواجهة أتليتك بلباو

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، إينيجو مارتينيز، بالدي.

خط الوسط: كاسادو، بيدري، جافي

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينها.

البدلاء: أراوخو، فيران توريس، بينيا، بابلو توري، فيرمين لوبيز، فرينكي دي يونج، أسترالاجا، إريك جارسيا، هيكتور فورت، جيرارد مارتين، فيرنانديز.

برشلونة كأس السوبر الإسباني أتليتك بلباو المدرب الألماني هانز فليك
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