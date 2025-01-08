كتب- محمد عبد الهادي:

سار النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول، على درب العديد من نجوم كرة القدم، بالدخول في عالم الإستثمار العقاري.

ويبدو أن الفرعون المصري مغرم بعالم الاستثمار العقاري، حيث ضخ العديد من أمواله في هذا المجال، وهو ما سنعرضه في السطور التالية.

محمد صلاح يُنشأ شركة تطوير عقاري

في عام 2021، كشفت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن محمد صلاح قام بإنشاء شركة تطوير عقاري.

كما أكدت الصحيفة أن صلاح وضع مبلغ 2 مليون جنيه استرليني للاستثمار في شركة قابضة، ويحمل اسم الشركة الحروف الثلاثة الأولى من اسمه "MOS"، وذلك بحسب التقارير الصحفية.

وأطلق محمد صلاح شركة "Salah UK Commercial" (شركة صلاح التجارية البريطانية)، بفرعيها "MOS Real Estate" و"lettings business Trinity Kensington".

ويمتلك محمد صلاح بحسب التقارير الإعلامية، 3 منازل، أحدهما في التجمع الخامس "مدينتي"، والأخر في معقله بمحافظة الغربية "بسيون"، والآخر في بريطانيا بمدينة مانشستر.

ثروة محمد صلاح في 2024

كشف موقع «themusicessentials»، أن إجمالي ثروة محمد صلاح حتي عام 2024، قدر بنحو 90 مليون دولار، بفضل مسيرته الكروية والاستثمارات الذكية.