فابريزيو رومانو يكشف آخر تطورات مفاوضات مانشستر سيتي لضم مرموش

كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية، دخول نادي مانشستر سيتي في مفاوضات جادة مع النجم المصري عمر مرموش للتعاقد معه بشكل رسمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاري.

وكتب الصحفي الإيطالي المتخصص في الانتقالات: "عمر مرموش يعد هدف أساسي لمانشستر سيتي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية".

وأضاف: "مرموش حريص على الانتقال إلى مانشستر سيتي، الأمر متروك الآن للفريقين مانشستر سيتي وآينتراخت فرانكفورت، حيث يواجه الفريق الألماني قرارًا كبيرًا بالاستغناء عن اللاعب".

وشارك عمر مرموش خلال الموسم الحالي في 24 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 18 هدفًا وتقديم 12 تمريرة حاسمة.

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