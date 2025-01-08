"الفريق أحبطني".. بيان رسمي من بابا فاسيليو بعد رحيله عن تدريب الاتحاد

كتب - يوسف محمد:

أكد المدرب القبرصي بابا فاسيليو، المدير الفني السابق لفريق الاتحاد السكندري، على شعوره بالإحباط، بعد قرار إدارة الاتحاد السكندري برحيله عن القيادة الفنية للفريق.

وكان الاتحاد السكندري، أعلن منذ أيام قليلة، رحيل المدرب القبرصي عن تدريب الفريق، بعد الخروج من دور الـ 32 ببطولة كأس مصر، أمام فريق تيم إف سي.

ونشر بابا فاسيليو بيانًا رسميًا جاء كالتالي:

"كان شرفًا لي أن أعمل مع نادي الاتحاد، وأود أن أتوجه بشكر خاص للرئيس محمد مصيلحي على منحي هذه الفرصة. علاقتنا من الاحترام والصداقة ستستمر بالتأكيد بعيداً عن كرة القدم".

"لقد أنشأنا فريقًا تنافسيًا ومنظمًا وقويًا تحدي في كل مباراة لعبناها. أترك النادي والفريق متأخرًا بثلاث نقاط عن المركز الرابع في الترتيب، ولا يزال هناك الكثير من المباريات المتبقية".

"أنا محبط للغاية من القرار المبكر الذي تم دون إتمام المشروع الذي بدأناه في بداية الموسم، وهو مشروع أعتقد أنه كان يستحق مزيدًا من الوقت لنعرف إمكاناتنا بالكامل ونحقق أهدافنا".

"أشكر اللاعبين والجهاز الفني الذين عملت معهم خلال هذه الفترة، لقد كانت مجموعة رائعة ذات إمكانيات عالية، وكانت ملتزمة بالقيم التي غرسناها وبالمشوار الذي بدأناه معًا، مع الاحترام بابا فاسيليو".

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