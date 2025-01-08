كم يبلغ سعر ليفربول بعد أنباء بيعه؟

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كتب- محمد عبد الهادي:

تصدر نادي ليفربول الإنجليزي، حديث الوسط الرياضي في الساعات الماضية، وذلك بعدما أبدى الملياردير إيلون ماسك، رغبته في شراء النادي.

ويعد إيلون ماسك، هو صاحب شركة تيسلا للسيارات، ومصنف كأغنى رجل في العالم، ويمتلك ثلاث جنسيات، الكندية، الأمريكية، وجنسية جنوب إفريقيا.

وكان والد إيلون ماسك قد تحدث في الساعات الماضية، عن رغبة نجله في شراء ليفربول، ونعرض في السطور التالية كم يبلغ سعر النادي.

سعر نادي ليفربول بعد اهتمام إيلون ماسك

أوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نقلا عن مؤسسة "فوربس" العالمية، في وقت سابق أن سعر نادي ليفربول في آخر تقدير تم له في شهر مايو الماضي يقدر بـ 4.3 مليار جنيه إسترليني.

جدير بالذكر أن مجموعة فينواي سبورتس قد اشترت ليفربول في عام 2010 مقابل 300 مليون جنيه إسترليني.

أي أن سعر النادي ارتفع خلال 15 سنة، أرتفع بمقدار 14 مرة بالسعر الذي تم شراء النادي به.