بيع ليفربول للملياردير إيلون ماسك.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادى:

شهدت الساعات الماضية، أنباء قوية عن رغبة الملياردير الأميركي إيلون ماسك مالك شركة تيسلا للسيارات الكهربائية والأجهزة،، في شراء نادي ليفربول الإنجليزي، وهو ما أثار الجدل لدى عشاق الريدز حول حقيقة الأمر.

حقيقة رغبة إيلون ماسك في شراء ليفربول

أكد والد إيلون ماسك، عن وجود رغبة حقيقية لدى نجله في شراء نادي ليفربول، نظيرًا لوجود علاقة وطيدة بين العائلة ومدينة ليفربول، حيث ولدت جدة ماسك لأبيه ونشأت هناك في هذه المدينة.

موقف ملاك ليفربول من بيع النادي

علقت مجموعة فينواي الرياضية، المالكة الحالية لنادي ليفربول، على أنباء بيع النادي، ونفت كل ما يتم تداوله من هذه الأقاويل، مؤكدة عدم وجود أي مفاوضات لبيع النادي حتى الآن.

حيث أكدت قناة "تي إن تي" البريطانية أن مجموعة "فينواي سبورتس"، لا ترغب في بيع النادي إلى إيلون ماسك أو غيره خلال الوقت الحالي.