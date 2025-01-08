الأهلي بدون لاعبين أجانب قبل صدام دوري الأبطال

كتب- محمد عبدالهادى:

يواجه النادي الأهلي المصري تحديًا كبيرًا في الفترة الحالية بسبب غياب لاعبيه الأجانب نتيجة الإصابات والانتقالات، ليصبح الفريق بدون أي لاعب أجنبي في قائمته بالفترة الجارية.

أبرز غيابات لاعبي الأهلي الأجانب

يحيى عطية الله: تعرض المدافع المغربي لإصابة خطيرة في الوجه خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام سموحة، مما يستدعي إجراء عملية جراحية وغيابه عن الملاعب لمدة لا تقل عن ستة أسابيع.

أشرف داري: يعاني المدافع المغربي من إصابة في العضلة الخلفية، مما يزيد من صعوبة الخيارات الدفاعية للمدرب مارسيل كولر.

رضا سليم: أصيب اللاعب المغربي في الركبة، وتشير التقديرات إلى غيابه لمدة تتراوح بين خمسة إلى ستة أشهر بعد إجراء العملية الجراحية اللازمة.

بيرسي تاو: اقترب اللاعب الجنوب أفريقي من الرحيل عن النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد عدم تمكنه من حجز مكان أساسي في التشكيلة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك غموض حول موقف اللاعب التونسي علي معلول، الذي يعاني من إصابة في وتر أكيليس تعرض لها في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي ، ولم يتم إعلان عودته حتى الأن.

أما اللاعب الفلسطيني وسام أبو على، رغم أنه محترف ولكنه ليس ضمن قائمة اللاعبين الأجانب بالفريق، نظرًا لإعتبار أي لاعب فلسطيني محلي بقرار رابطة الأندية.