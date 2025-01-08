لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

الزمالك

- -
14:30

أبو قير للاسمدة

كأس الاتحاد الإنجليزي

فولهام

- -
21:45

واتفورد

الدوري السعودي

النصر

- -
19:00

الأخدود

جميع المباريات

إعلان

"أهداف كثيرة وهزائم قليلة".. ماذا قدم محمد صلاح أمام توتنهام في مختلف البطولات؟

06:11 م الأربعاء 08 يناير 2025

محمد صلاح لاعب ليفربول

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

يلاقي فريق ليفربول نظيره توتنهام الإنجليزي اليوم، في إطار منافسات دور نصف النهائي ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "توتنهام".

وستكون هذه المباراة رقم 22 لمحمد صلاح رفقة ليفربول في مواجهة توتنهام، حيث سبق له المشاركة في 21 مباراة أمام توتنهام من قبل.

وخلال 21 مباراة سابقة خاضها صلاح أمام توتنهام، تمكن من المساهمة في 18 هدفًا بواقع تسجيل 14 هدفًا وتقديم 4 تمريرات حاسمة.

وفي 21 مباراة شارك فيها صلاح رفقة توتنهام أمام ليفربول، تمكن الريدز من تحقيق الفوز في 13 مباراة، وحضر التعادل في 5 لقاءات، تلقى الفريق الهزيمة 3 مباريات.

محمد صلاح أمام توتنهام مباراة ليفربول وتوتنهام موعد مباراة ليفربول وتوتنهام فريق توتنهام الإنجليزي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الأهلي بدون لاعبين أجانب قبل صدام دوري الأبطال

إعلان

إعلان

عاجل - حكم عاجل ضد المخرج عمر زهران في واقعة سرقة شاليمار شربتلي
ماذا يعني منح هيئة الدواء مستوى النضج الثالث من "الصحة العالمية"؟.. مدبولي يُجيب
آلية جديدة لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين.. بيان حكومي يكشف التفاصيل