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"أهداف كثيرة وهزائم قليلة".. ماذا قدم محمد صلاح أمام توتنهام؟

06:11 م الأربعاء 08 يناير 2025

محمد صلاح لاعب ليفربول

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كتب - يوسف محمد:

يلاقي فريق ليفربول نظيره توتنهام الإنجليزي اليوم، في إطار منافسات دور نصف النهائي ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "توتنهام".

وستكون هذه المباراة رقم 22 لمحمد صلاح رفقة ليفربول في مواجهة توتنهام، حيث سبق له المشاركة في 21 مباراة أمام توتنهام من قبل.

وخلال 21 مباراة سابقة خاضها صلاح أمام توتنهام، تمكن من المساهمة في 18 هدفًا بواقع تسجيل 14 هدفًا وتقديم 4 تمريرات حاسمة.

وفي 21 مباراة شارك فيها صلاح رفقة توتنهام أمام ليفربول، تمكن الريدز من تحقيق الفوز في 13 مباراة، وحضر التعادل في 5 لقاءات، تلقى الفريق الهزيمة 3 مباريات.

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