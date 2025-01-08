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نبأ سار لزيدان.. ديدييه ديشامب يعلن رحيله عن تدريب فرنسا في هذا الموعد

04:26 م الأربعاء 08 يناير 2025
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    البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد على ملعب جوفري غيشار في سانت اتيان بوسط فرنسا، في 22 شباط/فبراير 2017
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    مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان خلال مباراة بين فرنسا والسويد على استاد سان دوني شمال باريس في 11 ت2/نوفمبر 2016
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    مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم ديدييه ديشان في مؤتمر صحافي في كلارفونتان في 3 تشرين الاول/اكتوبر 2016
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    زين الدين زيدان
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    الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد خلال مباراة فريقه ضد ايبار في مدريد في 22 تشرين الاول/اكتوبر 2017
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    المدرب الفرنسي لنادي ريال مدريد الاسباني لكرة القدم زين الدين زيدان، في صورة مؤرخة 29 تشرين الأول/اكتوبر 2017.
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    زين الدين زيدان
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كتبت-هند عواد:

كشف ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، موعد رحيله عن تدريب الديوك، مشيرا إلى أن هناك حياة بعد اعتزال التدريب.

وقال ديدييه ديشامب، في تصريحات عبر قناة "TF 1" الفرنسية: "في عام 2026 سينتهي الأمر، هذا واضح للغاية في ذهني، لقد أمضيت وقتي، بنفس الرغبة والشغف للحفاظ على منتخب فرنسا على أعلى مستوى".

وأضاف: "يرغب أحد في إنهاء شيء جيد، لكن يجب أن تعرف متى تتوقف، وهناك حياة بعد هذا، لا أعرف ما هي، لكنها ستكون حياة جيدة بالتأكيد، 14 عاما في الجهاز الفني لفرنسا فترة طويلة. الأهم أن تظل فرنسا في القمة كما كانت لعدة سنوات".

وفي عام 2012، تولى ديدييه ديشامب تدريب منتخب فرنسا، وحصد معه لقب كأس العالم 2018 ودوري الأمم الأوروبية 2021.

ويعتبر خبر رحيل ديشامب عن فرنسا، نبأ سار لأسطورة فرنسا زين الدين زيدان، الذي يحلم بتدريب الديوك، حسبما صرح من قبل، فمنذ رحيله عن صفوف ريال مدريد في 2021، رفض العديد من العروض من أندية أوروبية كبرى، متشبثا بأمل تدريب منتخب بلاده.

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