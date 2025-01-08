"لاعب من الطراز العالمي".. مدرب توتنهام يشيد بمحمد صلاح

كتبت-هند عواد:

أشاد أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لنادي توتنهام، بالمحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، قبل المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم، في نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وقال أنجي بوستيكوجلو في تصريحات عبر بي بي سي سبورت: "محمد صلاح لاعب من الطراز العالمي، ولكن إذا وضعته في فريقنا الآن، لست متأكدًا من أنه سيقدم نفس مستوى الأداء بسبب الوضع الذي نحن فيه كمجموعة".

وأضاف: "أنا بحاجة إلى فريق يتمتع بمستوى جيد، ويخلق الفرص، ويلعب بأسلوب هجومي، ويمتلك أساسًا قويًا من الدفاع المتماسك. لا يوجد أي من هذه الأشياء في الوقت الحالي".

وأتم تصريحاته: "محمد صلاح يلعب في فريق رائع يتألق في الوقت الحالي، أود أن أقول إن سون هيونج مين إذا انضم إلى فريق ليفربول، أعتقد أن عائده التهديفي سيكون جيدًا. الأمر صعب على لاعبينا في الوقت الحالي، فهم يحاولون جاهدين أن يكونوا في أفضل حالاتهم".

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