كتبت-هند عواد:

كشف والد الملياردير إيلون ماسك مالك شركة تيسلا و "”X، رغبة نجله في شراء نادي ليفربول الإنجليزي، الذي يحترف في صفوفه المصري محمد صلاح.

وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن والد إيلون ماسك زعم بأن ابنه قد يتجه إلى كرة القدم، بعد مساعدة دونالد ترامب في الوصول إلى الرئاسة الأمريكية.

وأضافت الصحيفة، أن ثروة رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، تقدر بنحو 339 مليار جنيه إسترليني، فيما تبلغ ثروة جون هنري المالك الحالي للريدز، نحو 4.2 مليار جنيه إسترليني.

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