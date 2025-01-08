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موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

05:00 ص الأربعاء 08 يناير 2025

فريق برشلونة

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كتب - محمد عبد السلام:

تستضيف المملكة العربية السعودية مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو اليوم الاربعاء 8 يناير، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر على ملعب الملك عبدالله الدولي.

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات"ssc" السعودية الناقل الحصري لبطولة كأس السوبر الإسباني، بجانب إم بي سي مصر.

ويسعى البارسا لتحقيق الانتصار في مواجهة اليوم من أجل التأهل إلى النهائي، وملاقاة الفائز من مباراة ريال مدريد وريال مايوركا.

قائمة برشلونة لكأس السوبر الإسباني

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