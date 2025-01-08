موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

كتب - محمد عبد السلام:

تستضيف المملكة العربية السعودية مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو اليوم الاربعاء 8 يناير، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر على ملعب الملك عبدالله الدولي.

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات"ssc" السعودية الناقل الحصري لبطولة كأس السوبر الإسباني، بجانب إم بي سي مصر.

ويسعى البارسا لتحقيق الانتصار في مواجهة اليوم من أجل التأهل إلى النهائي، وملاقاة الفائز من مباراة ريال مدريد وريال مايوركا.

اقرأ أيضًا:

نيوكاسل يونايتد يحقق فوزا مهما في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو أمام أرسنال

22 مليون و250 ألف.. تفاصيل قرارين من إدارة شؤون اللاعبين لورثة أحمد رفعت