لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس كاراباو

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

ليفربول

كأس السوبر الإسباني

أتلتيك بلباو

- -
21:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في نصف نهائي كأس كاراباو

04:02 ص الأربعاء 08 يناير 2025

توتنهام ضد ليفربول

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد عبد السلام:

يستضيف توتنهام نظيره ليفربول اليوم الاربعاء 8 يناير، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس كاراباو.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر علي ملعب توتنهام هوتسبر.

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الناقل الحصري لبطولة كأس كاراباو، ويبث اللقاء علي قناة بي إن سبورتس 1.

اقرأ أيضًا:

لافتة طيبة من إمام عاشور بعد فوز الأهلي على سموحة (فيديو)

22 مليون و250 ألف.. تفاصيل قرارين من إدارة شؤون اللاعبين لورثة أحمد رفعت

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام موعد مباراة ليفربول ليفربول ليفربول ضد توتنهام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان