موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في نصف نهائي كأس كاراباو

كتب - محمد عبد السلام:

يستضيف توتنهام نظيره ليفربول اليوم الاربعاء 8 يناير، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس كاراباو.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر علي ملعب توتنهام هوتسبر.

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الناقل الحصري لبطولة كأس كاراباو، ويبث اللقاء علي قناة بي إن سبورتس 1.

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