هل قصد مدرب ليفربول سلوت التقليل من محمد صلاح؟

"ما يفيد صلاح في أرقامه بالموسم مشاركته بصورة كبير في ظل غياب فيديريكو كييزا بسبب الإصابات".. كانت هذه الجملة ضمن عدة جمل رد بها المدير الفني الهولندي لفريق ليفربول أرني سلوت بمؤتمر صحفي أمس الثلاثاء على تألق النجم المصري بفريقه.

وهي التصريحات التي فسرها البعض بأن المدير الفني الهولندي لم يكن ليعتمد على محمد صلاح بصورة أساسية حال تواجد اللاعب الإيطالي صاحب الـ 27 فيديريكو كييزا.

مسيرة كييزا مع ليفربول موسم 2024/25

ليفربول كان قد ضم الجناح الإيطالي الدولي خلال الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من صفوف يوفنتوس.

ولكن اللاعب الذي خاض 51 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا لم يستطع سوى المشاركة بـ 4 مباريات مع ليفربول بمختلف البطولات بمعدل لعب 123 دقيقة لعب صنع خلالهما هدفًا واحدًا.

مسيرة محمد صلاح مع ليفربول موسم 2024/25

بعدما شارك في الموسم الماضي مع يوفنتوس بـ 37 مباراة سجل خلالها 10 أهداف وصنع 3.

هذا يأتي في وقت شارك به محمد صلاح مع ليفربول بـ 27 مباراة سجل خلالها 21 هدفًا وصنع 17 خلال 2240 دقيقة لعب.

ورفض سلوت خلال المؤتمر الإجابة عن ملف تجديد التعاقد مع محمد صلاح الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري 2024/25.

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