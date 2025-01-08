ستوري نجوم كرة القدم.. إمام عاشور وابنته.. يحيى عطية الله يطمئن جماهير الأهلي.. وصالح جمعة مع كهربا

كتبت-هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 10 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

,كشف إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سر احتفاله ضد سموحة بالبالون الأبيض، ونشر صورة قديمة له مع ابنته، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" وهو ينفخ لها نفس البالون.

فيما نشر محمد مجدي "أفشة"، صورة له أثناء الاحتفال بهدفه في شباك سموحة، ونشر صالح جمعة لاعب الفريق السابق صورته مع محمود كهربا لاعب الفريق الحالي ومحاميه أشرف عبد العزيز.

وطمأن يحيى عطية الله لاعب الأهلي الجماهير على إصابته، وكتب عبر "ستوري": "اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه، تحية حب وتقدير لكل من تابعني من قريب أو بعيد، الحمد لله إصابتي لا تدعو للقلق، نسأل الله الشفاء التام وأشكرك على تفاعلكم ودعواتكم الصادقة لي، أبدل الله خوفكم فرحا".

وشارك مصطفى شلبي لاعب الزمالك متابعيه صورته مع زيزو لاعب الفريق، فيما نشر التونسي سيف الدين الجزيري صورته من تدريبات الفريق، ونشر عمر جابر قائد الفريق صورته من صالة الألعاب الرياضية.

ونشر نبيل عماد دونجا، لاعب وسط الزمالك، صورة لطفلة مشجعه للأبيض، تحمل لافتة تطلب فيها قميص دونجا، وعلق: "ياريت حد يوصلني بالبنوته القمر دي".

وأعلن نصرة عيد عبد الملك حارسة مرمى مودرن سبورت لكرة القدم النسائية، عبر "ستوري إنستجرام"، فسخ تعاقدها مع الفريق.

اقرأ أيضًا:

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا



بعد احتفال إمام عاشور على طريقته.. سراحتفال نكونكو بالبالون



