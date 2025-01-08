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ستوري نجوم كرة القدم.. إمام عاشور وابنته.. يحيى عطية الله يطمئن جماهير الأهلي.. وصالح جمعة مع كهربا

12:41 ص الأربعاء 08 يناير 2025
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    سيف الدين الجزيري ينشر صورته من تدريبات الأهلي
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    شلبي ينشر صورته مع زيزو وأحد المشجعين
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    صالح جمعة ينشر صورته مع كهربا والمحامي أشرف عبد العزيز
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    عمر جابر من صالة الألعاب الرياضية
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    إمام عاشور مع ابنته كتاليا واحتفاله أمام سموحة
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    محمد رضا بوبو ينشر صورته من تدريبات بيراميدز
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    نصرة عيد عبد الملك تعلن فسخ تعاقدها مع مودرن سبورت
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    دونجا ينشر صورة لمشجعة زملكاوية تطلب قميصه
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    محمد مجدي أفشة ينشر احتفاله بهدفه في مباراة سموحة
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    يحيى عطية الله يطمئن جماهير الأهلي بعد إصابته
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كتبت-هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 10 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

,كشف إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سر احتفاله ضد سموحة بالبالون الأبيض، ونشر صورة قديمة له مع ابنته، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" وهو ينفخ لها نفس البالون.

فيما نشر محمد مجدي "أفشة"، صورة له أثناء الاحتفال بهدفه في شباك سموحة، ونشر صالح جمعة لاعب الفريق السابق صورته مع محمود كهربا لاعب الفريق الحالي ومحاميه أشرف عبد العزيز.

وطمأن يحيى عطية الله لاعب الأهلي الجماهير على إصابته، وكتب عبر "ستوري": "اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه، تحية حب وتقدير لكل من تابعني من قريب أو بعيد، الحمد لله إصابتي لا تدعو للقلق، نسأل الله الشفاء التام وأشكرك على تفاعلكم ودعواتكم الصادقة لي، أبدل الله خوفكم فرحا".

وشارك مصطفى شلبي لاعب الزمالك متابعيه صورته مع زيزو لاعب الفريق، فيما نشر التونسي سيف الدين الجزيري صورته من تدريبات الفريق، ونشر عمر جابر قائد الفريق صورته من صالة الألعاب الرياضية.

ونشر نبيل عماد دونجا، لاعب وسط الزمالك، صورة لطفلة مشجعه للأبيض، تحمل لافتة تطلب فيها قميص دونجا، وعلق: "ياريت حد يوصلني بالبنوته القمر دي".

وأعلن نصرة عيد عبد الملك حارسة مرمى مودرن سبورت لكرة القدم النسائية، عبر "ستوري إنستجرام"، فسخ تعاقدها مع الفريق.

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بعد احتفال إمام عاشور على طريقته.. سراحتفال نكونكو بالبالون

ستوري نجوم كرة القدم مجدي قفشة دونجا عمر جابر صالح جمعة إمام عاشور الأهلي
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