حدثان للمرة الأولى.. ماذا ينتظر محمد صلاح ضد توتنهام؟

كتبت-هند عواد:

يحل ليفربول ضيفا على توتنهام، في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وفي حالة مشاركة محمد صلاح في مباراة توتنهام، ستكون المباراة الأولى له في نصف نهائي البطولة، التي توج بها مرتين من قبل 2021-22 و 2023-24، إذ أنه لعب 10 مباريات في كأس الرابطة (8 مع ليفربول ومباراتين مع تشيلسي).

وساهم محمد صلاح في 4 أهداف خلال بطولة كأس الرابطة، إذ أنه سجل 3 أهداف وصنع آخر، وفقا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت".

ويحقق محمد صلاح رقما آخر، في حالة المشاركة في مباراة توتنهام، إذ أنه لم يسبق له خوض أكثر من مباراتين في موسم واحد بكأس الرابطة، وفي حالة المشاركة اليوم، يكسر هذا الرقم، بعد خوض مباراتي وست هام يونايتد وبرايتون.

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