نيوكاسل يونايتد يحقق فوزا مهما في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو أمام أرسنال

انتهت مباراة ارسنال ونيوكاسل يونايتد التي أقيمت أمس الثلاثاء 7 يناير ، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس كاراباو.

وحقق نيوكاسل يونايتد الفوز على أرسنال بهدفين دون مقابل على ملعب الإمارات.

وسجل هدف نيوكاسل الأول: اليكسندر إيزاك في الدقيقة 37 ، سجل هدف نيوكاسل الثاني انتوني جوردون في الدقيقة 51.

وبهذا الفوز سهل فريق نيوكاسل يونايتد مهمته في التأهل إلى المباراة النهائية ، فيما يصعب مهمة فريق أرسنال في مباراة الإياب بضرورة الفوز بثلاثية نظيفة على الأقل للصعود إلى نهائي كأس كاراباو.