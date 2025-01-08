لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس كاراباو

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

ليفربول

كأس السوبر الإسباني

أتلتيك بلباو

- -
21:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

نيوكاسل يونايتد يحقق فوزا مهما في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو أمام أرسنال

12:09 ص الأربعاء 08 يناير 2025

نيوكاسل يونايتد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

انتهت مباراة ارسنال ونيوكاسل يونايتد التي أقيمت أمس الثلاثاء 7 يناير ، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس كاراباو.

وحقق نيوكاسل يونايتد الفوز على أرسنال بهدفين دون مقابل على ملعب الإمارات.

وسجل هدف نيوكاسل الأول: اليكسندر إيزاك في الدقيقة 37 ، سجل هدف نيوكاسل الثاني انتوني جوردون في الدقيقة 51.

وبهذا الفوز سهل فريق نيوكاسل يونايتد مهمته في التأهل إلى المباراة النهائية ، فيما يصعب مهمة فريق أرسنال في مباراة الإياب بضرورة الفوز بثلاثية نظيفة على الأقل للصعود إلى نهائي كأس كاراباو.

نيوكاسل يونايتد أرسنال كأس كاراباو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان