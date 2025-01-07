أهداف مباراة الاتحاد والهلال في ربع نهائي كأس الملك

انتهت مباراة الهلال السعودي والاتحاد التي أقيمت اليوم الثلاثاء 7 يناير، ضمن مواجهات ربع نهائي كأس الملك السعودي.

وحُسمت الأشواط الأساسية بالتعادل الإيجابي 2-2 قبل الدخول في الوقت الإضافي واللجوء لركلات الترجيح وفوز الاتحاد 1-3.

سجل هدف الاتحاد الأول كريم بنزيما في الدقيقة 63، سجل هدف تعادل الهلال سالم الدوسري في الدقيقة 72، سجل هدف الهلال الثاني ماركوس ليوناردو في الدقيقة 101 من الشوط الإضافي الأول، سجل هدف الاتحاد الثاني كريم بنزيما في الدقيقة 114 من الشوط الثاني من الوقت الإضافي.

وبهذا الفوز تأهل الاتحاد إلى نصف نهائي كأس الملك.

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هدف لا يُمل من مشاهدته .. هدف بالون دور فعلاً



استمتع بهدف كريم بنزيما الخيالي ومراوغة البليهي من البداية حتى النهاية

pic.twitter.com/IT2lTYsqFa — عمرو (@bt3) January 7, 2025