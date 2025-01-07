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اكتمال رباعي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

10:55 م الثلاثاء 07 يناير 2025

كاس خادم الحرمين

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كتب - محمد القرش:

انتهت مواجهات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي اليوم الثلاثاء، بمباراة الهلال والاتحاد.

واختتم الاتحاد مواجهات ربع النهائي بالفوز على الهلال بركلات الترجيح بنتيجة 3-1، بعد مباراة مثيرة شهدت اشواطها الأساسية والإضافية 4 أهداف.

وفاز القادسية على نظيره التعاون بثلاثية دون رد في ربع النهائي، على ملعب حديقة التحدي.

وشهد أمس الإثنين، تأهل الرائد والشباب على حساب الجبلين والفيحاء إلى نصف نهائي كأس الملك.

المتأهلون إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

-الرائد

-الشباب

-القادسية

-الاتحاد

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الاتحاد القادسية الشباب الرائد كأس خادم الحرمين الشريفين كاس الملك السعودي مباراة الهلال والاتحاد
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