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بسبب إجراءات طلاقه.. نجم ريال مدريد دون مأوى.. ما القصة؟

10:55 م الثلاثاء 07 يناير 2025
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    روبرتو كارلوس مع عائلته
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    روبرتو كارلوس
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    روبرتو كارلوس وديكو وبيريس في جولة بالأهرامات (2)
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    البرازيلي روبرتو كارلوس
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    النجم البرازيلي السابق روبرتو كارلوس يدخل ارضية ملعب مجمع فؤاد شهاب في جونية في 10 ايلول/سبتمبر 2016
  • عرض 7 صورة
    روبرتو كارلوس
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كتب - نهى خورشيد

انتقل روبرتو كارلوس أسطورة كرة القدم البرازيلية وريال مدريد الأسبق، للإقامة في مركز تدريب نادي ريال مدريد بفالديبيباس، بعد بدء إجراءات الطلاق من زوجته ماريانا لوكون.

ودخل روبرتو كارلوس في نزاع قضائي معقد يتعلق بتقسيم ثروته التي تُقدر بـ160 مليون يورو، ليجد نفسه مضطرًا للبحث عن إقامة بديلة بعد أن استمرت زوجته وأفراد عائلتها في العيش في ممتلكاته الرئيسية.

وكان كارلوس تزوج من لوكون في عام 2009 وزرق الثنائي بابنتان.

كما سبق وأثار كارلوس الجدل كونه أب لـ11 طفلًا من سبع نساء مختلفات.

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