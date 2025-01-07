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بركلات الترجيح..الاتحاد يتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك على حساب الهلال

10:29 م الثلاثاء 07 يناير 2025

احتفال لاعبي الاتحاد

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انتهت مباراة الهلال السعودي والاتحاد التي أقيمت اليوم الثلاثاء 7 يناير ، ضمن مواجهات ربع نهائي كأس الملك.

وانتهى الشوطين بالتعادل الايجابي 1-1 ليتم اللجوء إلى الوقت الإضافي، ومع استمرار التعادل في الشوطين الإضافيين 2-2 تم اللجوء إلى ركلات الترجيح.

سجل هدف الاتحاد الأول كريم بنزيما في الدقيقة 63 ، سجل هدف الهلال الأول سالم الدوسري في الدقيقة 72 ، سجل هدف الهلال الثاني ماركوس ليوناردو في الدقيقة 101 من الشوط الأول في الوقت الإضافي ، سجل هدف الاتحاد الثاني كريم بنزيما في الدقيقة 114 من الشوط الثاني من الوقت الإضافي.

وبهذا الفوز تأهل الاتحاد إلى نصف نهائي كأس الملك ليقابل فريق القادسية السعودي.

الاتحاد السعودي الهلال السعودي نهائي كأس الملك
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