بركلات الترجيح..الاتحاد يتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك على حساب الهلال
انتهت مباراة الهلال السعودي والاتحاد التي أقيمت اليوم الثلاثاء 7 يناير ، ضمن مواجهات ربع نهائي كأس الملك.
وانتهى الشوطين بالتعادل الايجابي 1-1 ليتم اللجوء إلى الوقت الإضافي، ومع استمرار التعادل في الشوطين الإضافيين 2-2 تم اللجوء إلى ركلات الترجيح.
سجل هدف الاتحاد الأول كريم بنزيما في الدقيقة 63 ، سجل هدف الهلال الأول سالم الدوسري في الدقيقة 72 ، سجل هدف الهلال الثاني ماركوس ليوناردو في الدقيقة 101 من الشوط الأول في الوقت الإضافي ، سجل هدف الاتحاد الثاني كريم بنزيما في الدقيقة 114 من الشوط الثاني من الوقت الإضافي.
وبهذا الفوز تأهل الاتحاد إلى نصف نهائي كأس الملك ليقابل فريق القادسية السعودي.
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