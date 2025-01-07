كتبت-هند عواد:

يسعى مانشستر سيتي للتعاقد مع الدولي المصري عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت صحيفة "التليجراف"، أن مانشستر سيتي يرى أن مرموش قادرا على التألق في الدوري الإنجليزي، بفضل سرعته وقدرته على اللعب في أكثر من مركز بالهجوم، ويحاول النادي تجديد تشكيلة بيب جوارديولا في منتصف الموسم بعد سلسلة من النتائج السيئة خلال شهري نوفمبر وديسمبر،

وأضاف التقرير، أن عمر مرموش أطلق عليه لقب "محمد صلاح الجديد"، بعد تسجيله أرقامًا قياسية في إحراز الأهداف مثل لاعب ليفربول، كما أنه هناك مقارنة أخرى بينه وبين ديفيد بيكهام فيما يتعلق بالركلات الحرة المباشرة، فمرموش سيتولى مهمة تسديد الكرات الثابتة إذا انتقل إلى مانشستر سيتي.

وسجل مانشستر سيتي أهدافا من ثلاث ركلات حرة في فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، كما أن مرموش سجل ثلاثة أهداف مماثلة في مباريات متتالية بالموسم الحالي مع آينتراخت فرانكفورت.

وشبهت الصحيفة مرموش بفترة بيكهام في مانشستر سيتي، وقالت إن الأمر لا يختلف كثيراً عن الفترة الذهبية لبيكهام، عندما كان يسدد الكرات الثابتة بدقة شديدة حتى أن كل ركلة حرة في دائرة نصف قطرها 30 ياردة من المرمى كانت تعتبر فرصة لتسجيل هدف.

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