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القادسية إلى نصف نهائي كأس الملك على حساب التعاون

09:18 م الثلاثاء 07 يناير 2025

القادسية إلى نصف نهائي كأس الملك على حساب التعاون

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كتب - محمد الميموني:

واجه التعاون نظيره القادسية اليوم الثلاثاء 7 يناير، ضمن مواجهات الدور الربع النهائي من كأس خادم الحرمين لموسم 2024\25.

وانتهت المباراة بفوز القادسية على التعاون بثلاثية نظيفة في منافسات دور ربع نهائي كأس الملك.

وسجل الهدف الأول لصالح القادسية أوباميانج في الدقيقة 34 من عمر المباراة، ثم جاء الهدف الثاني بقدم كاميرون بويرتاس في الدقيقة 36، وأضاف جوليان كينيونيس الهدف الثالث في الدقيقة 49.

ولحق نادي القادسية بالشباب والرائد في دور نصف نهائي، ويتبقى فريق واحد يحدد من مباراة الهلال والاتحاد.

القادسية التعاون
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