بعد احتفال إمام عاشور على طريقته.. سراحتفال نكونكو بالبالون

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على سموحة

كتبت-هند عواد:

أثار إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جدلا واسعا، باحتفاله بهدفه في شباك سموحة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، وانتهت بفوز الأحمر بثنائية نظيفة.

واحتفل إمام عاشور بتسجيل الهدف الثاني في شباك سموحة، باستخراج بالونا أبيض اللون من جوربه، ونفخه بفمه، ثم فجرها تحت قدمه.

ويعود هذا الاحتفال إلى كريستوفر نكونكو مهاجم تشيلسي الحالي وآر بي لايبزيج السابق، إذ أنه في مباراة لايبزيج وشاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا 2022، افتتح نكونكو التسجيل، واحتفل بإخراج بالون أحمر اللون من جوربه ونفخه بفمه أثناء مد ذراعيه.

وكشف كريستوفر نكونكو، سر احتفاله بالبالون الذي أصبح احتفاله الرسمي بعد ذلك، وقال عقب المباراة في تصريحات صحفية: "احتفلت هكذا لأن ابني يحب البالونات".

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