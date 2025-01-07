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الدوسري يقود خط هجوم الهلال السعودي في ربع نهائي كأس الملك

06:25 م الثلاثاء 07 يناير 2025

سالم الدوسري لاعب الهلال السعودي

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كتب - إسلام عمار

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الثلاثاء، تشكيل الفريق المرتقب لمواجهة نادي الاتحاد في ربع نهائي كأس الملك مساء اليوم.

ووفق تقارير فنية صادرة عن نادي الهلال السعودي تبرز تشكيل الفريق لخوض مباراة ربع نهائي كأس الملك في حراسة المرمى: ياسين بونو، وخط الدفاع: جواو كانسيلو، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، رينان لودي، وخط الوسط: مالكوم دي أوليفيرا، روبن نيفيز، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.خط الهجوم: سالم الدوسري، ماركوس ليوناردو، ألكساندر ميتروفيتش.

ومن المقرر أن تُقام المباراة عند السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء على أن تُنقل عبر فضائية SSC Sport .

وسبق والتقى الفريقان في بطولة كأس خادم الحرمين الشريين بـ 17 مباراة؛ إذ فاز الاتحاد بـ 7 مباريات مقابل 6 انتصارات للهلال بينما سيطر التعادل في 4 مباريات.

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