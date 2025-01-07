بعد احتفال إمام عاشور على طريقته.. سراحتفال نكونكو بالبالون

كتب - محمد القرش:

فاز النادي الأهلي على نظيره سموحة بثنائية دون رد اليوم الثلاثاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة بالدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على سموحة

ويلاقي الأهلي نظيره ستاد أبيدجان يوم السبت المقبل الموافق 11 يناير 2025، في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي.

ويحتل النادي الأهلي وصافة المجموعة الثالث بدوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن أورلاندو بايرتس المتصدر.

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