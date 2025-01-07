لاعبة فرنسا توجه رسالة تحذيرية لمحمد صلاح

كتب- محمد عبدالهادي:

مع اقتراب نهاية تعاقد محمد صلاح مع فريق ليفربول، يزداد الحديث والتكهنات حول مستقبله الكروي سواء البقاء أو الرحيل، مما جعله حديث أبرز الشخصيات الرياضية.

و تناولت اللاعبة الفرنسية السابقة لاوري بوليو في حديثها لبرنامج "Canal Football Club"، عن إمكانية انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان.

وأشارت بوليو إلى أن انتقال صلاح إلى الدوري الفرنسي، على الرغم من الأضواء التي تحيط بنادي باريس سان جيرمان، قد يُعتبر خطوة إلى الوراء مقارنة بمسيرته المميزة في الدوري الإنجليزي.

ومع ذلك، تطرقت إلى الجانب الإيجابي من هذا السيناريو، مشيرة إلى أن الدوري الفرنسي يظل خيارًا أفضل بكثير من الدوري السعودي.

وقالت: "إذا كان الخيار أن نراه يلعب في السعودية، فإنني بالتأكيد أفضل أن ينضم إلى الدوري الفرنسي، حتى وإن لم يكن مهتمًا برأيي في هذا الأمر".

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