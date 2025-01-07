ميسي متهم بالخيانة.. المراسلة صوفي تكشف حقيقة علاقتها العاطفية

كتب- محمد عبدالهادي:

رغم الاستقرار الأسري الذي يتمتع به النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي، إلى جانب زوجته أنتونيلا روكوزو وأطفالهما، إلا أن شائعات ربطته مؤخرًا بعلاقة عاطفية جديدة أثارت جدلًا واسعًا.

الشائعات دارت حول ارتباط ميسي بالمراسلة الأرجنتينية صوفي مارتينيز، التي لفتت الأنظار بعد مقابلة أجرتها معه، حيث ظهرت نظرات متبادلة بينهما دفعت البعض للتكهن بوجود علاقة خاصة تجمعهما.

إلا أن صوفي خرجت عن صمتها لتنفي تمامًا هذه الادعاءات، معربة عن استيائها من انتشار مثل هذه الشائعات لمجرد كونها امرأة تعمل في مجال الصحافة الرياضية.

وأوضحت في تصريحات لبرنامج "PH: Podemos Hablar" أن الأمر أخذ أبعادًا غير منطقية، قائلة: "عندما تزيد شهرتك، تبدأ الجوانب السلبية بالظهور.

عائلتي تعاني من هذه الادعاءات، وكثيرًا ما أُسأل عن أمور مثل: لماذا نظر إليك بهذه الطريقة؟! أواجه مواقف سخيفة وأشعر بالحاجة إلى توضيح الأمور".

وأضافت المراسلة، التي تعمل مع شبكتي "ESPN" و"TV Publica" لتغطية فعاليات رياضية عالمية، أن مثل هذه التكهنات تعكس تمييزًا قائمًا على النوع الاجتماعي: "لو كان الموقف نفسه حدث مع زميل رجل، لما أثار أي جدل أو تكهنات".