مانشستر سيتي يضغط لضم مرموش في يناير

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن تطور ملف مفاوضات مانشستر سيتي ونظيره آينتراخت فرانكفورت لضم المحترف المصري بصفوف الأخير عمر مرموش.

وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن مسؤولي نادي مانشستر سيتي يعملون خلال الفترة الجارية على إقناع نظرائهم في آينتراخت فرانكفورت على السماح بضم مرموش خلال شهر يناير الجاري.

ولا يمانع مسؤولو مانشستر سيتي دفع 50 مليون جنيه إسترليني لضم مرموش في يناير؛ حيث يرون أنه قادرًا على التألق في الدوري الإنجليزي؛ لسرعته وقدرته على اللعب بكل مراكز خط الهجوم.

صاحب الـ 25 عامًا كان قد شارك مع فرانكفورت خلال الموسم الجاري في 24 مباراة سجل خلالها 18 هدفًا وصنع 12 خلال 1894 دقيقة لعب.

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