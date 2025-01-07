محمد صلاح وكاراجر.. تصريحات إعلامية وردود ساخرة.. القصة كاملة

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت الساحة الرياضية في الآونة الأخيرة تصاعدًا في التوتر بين نجم ليفربول الدولي المصري محمد صلاح، وأسطورة النادي السابق والمحلل الرياضي الحالي جيمي كاراجر.

هذه المناوشات جذبت اهتمام الجماهير ووسائل الإعلام، حيث تناول الطرفان انتقادات وردودًا علنية حول أداء الفريق وتوجهاته المستقبلية.

القصة كاملة لخلاف محمد صلاح وكاراجر

يعود التعارف بين النجمين إلى عام 2019، وذلك حينما استضاف كاراجر محمد صلاح في مقابلة صحفية بمجلة سكاي سبورتس، وخلال تلك المقابلة تحدث الطرفان عن مستقبل الفريق وأمور أخرى.

لكن الأزمة بدأت بينهما بعد تصريحات كاراجر خلال أحد برامجه التحليلية، حين انتقد محمد صلاح بعد حديثه المتكرر عن التجديد، ووصفه حينها بالأناني لأنه يفكر في مصلحته وعليه أن يركز مع الفريق ويكف عن الحديث على التجديد.

وتكررت المناوشات بعدما انتقد كاراجر أداء ليفربول في الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن بعض اللاعبين بما فيهم محمد صلاح قد لا يقدمون المستوى المتوقع.

وألمح كاراجر إلى أن النادي بحاجة إلى التفكير في إعادة بناء الفريق، وهو ما قد يشمل بيع بعض النجوم الكبار، ومن بينهم صلاح؛ لتحقيق التوازن المالي وجذب لاعبين شباب.

رد محمد صلاح على جيمي كاراجر

صلاح، الذي يُعرف بتحفظه في الردود الإعلامية، كسر صمته عبر مقابلة صحفية، حيث أشار إلى أن الانتقادات غير مبررة وأنه يقدم دائمًا أفضل ما لديه للنادي.

وأضاف:"من السهل انتقاد اللاعبين من خلف الشاشات، ولكننا نعمل بجد في الملعب لتحقيق الفوز وإرضاء الجماهير."

تصاعد التوتر بين محمد صلاح وجيمي كارجر

كاراجر لم يتراجع، بل رد عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً:"الانتقاد جزء من اللعبة، إذا كنت لاعبًا كبيرًا، عليك أن تتحمل الضغط والمسؤولية."

تجدد المناوشات بين جيمي كاراجر ومحمد صلاح

في الأيام الأخيرة وبالتحديد بعد فوز ليفربول 2-0 على مانشستر سيتي في ديسمبر الماضي، أبدى الهولندي فيرجيل فان دايك دهشته من تصريحات جيمي كاراجر الذي اعتبره الأفضل في المباراة، رغم فوز محمد صلاح بجائزة لاعب المباراة لتسجيله هدفًا وصناعة آخر.



وأثناء وقوف صلاح بجوار فان دايك، علق بلهجة تجمع بين السخرية والغصة: "لن يمنحها لي أبدًا، ولا أريد التحدث عن هذا الأمر".



آخر مناوشات محمد صلاح وجيمي كارجر

عقب تحليل جيمي كاراجر لأداء محمد صلاح ضد مانشستر يونايتد الأخيرة عبر "سكاي سبورت"، وجه كارجر الدعوة لصلاح وترينت أرنولد للاقتداء باحترافية فان دايك، ليخرج صلاح عن صمته ويرد بتغريدة على منصة "إكس" قائلاً: "بدأت أعتقد أنك مهووس بي"، مرفقًا تعبيرًا ساخرًا.

ليرد عليه كاراجر ممازحًا: "كنت دائمًا مهووسًا بك، وأتمنى أن يستمر هذا الهوس الموسم المقبل"، في إشارة لرغبته في بقاء صلاح مع الفريق.



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