رغم مرضه.. كونسيساو يكتب التاريخ مع ميلان في 7 أيام

كتب- محمد عبدالهادي:

قاد المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو فريق ميلان لتحقيق لقب كأس السوبر الإيطالي بعد فوز مثير على إنتر ميلان بنتيجة 3-2، في المباراة النهائية التي أُقيمت مساء الإثنين، على ملعب الأول بارك في السعودية.

تولى كونسيساو تدريب ميلان قبل 7 أيام ، خلفًا لمواطنه باولو فونسيكا الذي أُقيل من منصبه.

ورغم معاناته من المرض وارتفاع درجة الحرارة، جلسّ على مقاعد البدلاء ليقود الفريق نحو التتويج.

وفقًا لإحصائيات شبكة "أوبتا"، أصبح كونسيساو أسرع مدرب في تاريخ ميلان يحقق بطولة، حيث نجح في ذلك بعد خوضه مباراتين فقط، متفوقًا على الرقم السابق الذي كان مسجلًا باسم فينتشينزو مونتيلا، الذي فاز بلقب السوبر الإيطالي في ديسمبر 2016 بعد 18 مباراة.

وأظهر كونسيساو مشاعر جياشة بعد التتويج، حيث رصدت الكاميرات دموعه وفرحته الكبيرة عقب الفوز، خاصة في غرف خلع الملابس وهو يرقص مع اللاعبين.

يُذكر أن ميلان تغلب على يوفنتوس في نصف النهائي، ثم حقق ريمونتادا مثيرة أمام إنتر ميلان في النهائي، مما يعكس البصمة السريعة والمؤثرة للمدرب البرتغالي على أداء الفريق.

بهذا الإنجاز، أعاد كونسيساو لقب السوبر الإيطالي إلى خزائن ميلان بعد غياب دام 8 أعوام، مما يعزز مكانته كمدرب قادر على تحقيق النجاحات في وقت قياسي.

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