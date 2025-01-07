7 معلومات مثيرة عن مباراة الهلال والاتحاد بكأس الملك

كتب- محمد عبدالهادي:

تُعد مباراة الهلال والاتحاد اليوم الثلاثاء في ربع نهائي كأس الملك السعودي من أبرز المواجهات الكروية المثيرة التي ينتظرها عشاق الكرة العربية.

ويعرض مصراوي أبرز 8 معلومات عن اللقاء المرتقب الليلة كالتالي:

تاريخ المواجهات المباشرة بين الهلال والاتحاد

التقى الفريقان في 162 مباراة تاريخية، حيث فاز الهلال في 76 مباراة، بينما انتصر الاتحاد في 41 مباراة، وحضر التعادل في 45 مباراة.

تألق الهلال في الكأس

حقق الهلال لقب كأس الملك في آخر نسختين، ويسعى للحفاظ على اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

الهلال يتفوق على الاتحاد في عدد بطولات الكأس

نجح فريق الهلال في التتويج بكأس الملك في 11 نسخه سابقة، بينما توج الاتحاد بـ 9 ألقاب في المركز الثالث، حيث يتصدر الأندية الأكثر تتويجا فريق أهلي جدة برصيد 13 لقبًا.

غيابات مؤثرة في صفوف الاتحاد

يغيب عن الاتحاد كل من المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، والجناح موسى ديابي، بسبب الإصابة.

ويغيب مدافع الاتحاد عبد الإله العمري عن المباراة بسبب إصابة في العضلة الضامة، مما يؤثر على خط الدفاع.

عودة نيمار لصفوف الهلال السعودي

من المتوقع أن يعود النجم البرازيلي نيمار للمشاركة مع الهلال بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي، مما يعزز قوة الفريق الهجومية.

الهلال كابوس الاتحاد آخر 3 سنوات

يُعتبر الهلال "كابوسًا" لمدربي الاتحاد، حيث لم يحقق الاتحاد أي فوز على الهلال منذ أبريل 2021.

موعد مباراة الاتحاد والهلال

تنطلق المباراة في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة أرينا في الرياض.

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