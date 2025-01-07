ستوري نجوم كرة القدم.. تعزية اللاعبين لوالدة تريزيجيه.. صلاح في الملعب.. دعم زوجة ميدو

اهتمام سعودي وتجاهل ليفربول.. تطورات مستقبل محمد صلاح مع الريدز

"مبلغ ضخم".. فرانكفورت يضع شرطا لرحيل عمر مرموش إلى مانشستر سيتي في يناير

وسادة ربيعة ورحلة الـ8 ساعات.. 17 صورة من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار

كتب - نهى خورشيد

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على موقع تبادل الصور والفديوهات "إنستجرام".

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين:

قدم عدد كبير من نجوم كرة القدم المصرية، واجب العزاء في وفاة والدة محمود حسن تريزيجيه نجم الريان القطري والفراعنة؛ عبر الاستوري.

ونشر عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت ومنتخب مصر صورة من حساب الدوري الألماني خلال مقارتنه بالنجم الانجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ.

على الجانب الآخر، شارك أحمد حسام ميدو نجم الأبيض السابق متابعيه بصورة زوجته يسرا الليثي خلال دعمها له.

وحرص عبدالسعيد لاعب الفريق الكروي بنادي الزمالك على مشاركة متابعيه بصورة له مع عمر جابر من مران الأبيض.

كما نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي صوراً له من مران العالمي اليوم.

فيما نشر الدولي المصري محمد صلاح 3 صور جديدة له من الملعب بقميص فريقه ليفربول الإنجليزي.

وأخيراً نشر إبراهيم شيكا نجم الزمالك السابق متابعيه بصورة مع زوجته على أنغام أغنية "سكتي ليه" لرامي صبري.