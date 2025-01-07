كيف استقبل جمهور مانشستر سيتي خبر اقتراب ضم عمر مرموش؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

لا صوت يعلو خلال الساعات القليلة الماضية عن العرض الأولي الذي قدمه مانشستر سيتي لوكلاء عمر مرموش لضم اللاعب خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس ـ النسخة الألمانية ـ مساء الإثنين أن اللاعب المصري قد رفض العرض الذي قدمه أرسنال لضمه، مبديًا تمسكه بالانضمام لصفوف مانشستر سيتي.

وأوضحت شبكة سكاي سبورتس أن مسؤولي مانشستر سيتي قد عقدوا جلسات مع وكلاء مرموش مؤخرًا لتأمين ضمه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة بعقد لمدة 5 سنوات يبدأ من 1 يوليو المقبل في حين يرغب المدير الفني جوارديولا في ضمه بيناير الجاري ولكن الأمر لن يكون سهلاً، بحسب التقرير ذاته.

وهي الأنباء التي صاحبها ترحيب من قِبل محبي نادي مانشستر سيتي بالصفقة، ليعقدوا مقارنة بينه ومحمد صلاح ومتمنيين تكرار احتفالاته بملعب الإمارات.

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