شاهد بالفيديو احتفالات ميلان بكأس السوبر الإيطالي

كتب ـ محمد الميموني:

فاز ميلان على نظيره الإنتر اليوم الإثنين بثلاثية مقابل هدفين في نهائي كأس السوبر الإيطالي لموسم 2024/25.

وتوج ميلان بكأس السوبر الإيطالي على حساب نظيره الإنتر في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية بالعاصمة الرياض.

ويُعد ذلك هو اللقب الثامن لفريق ميلان من بطولة السوبر الإيطالي ليتساوى مع فريق إنتر الذي يمتلك 8 نسخ أيضًا.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 للتاريخ!



تتويج ميلان بطل السوبر الإيطالي 🖤❤️👑

pic.twitter.com/B67zlHXrM1 — عمرو (@bt3) January 6, 2025

اقرأ أيضًا:

شاهد بالفيديو أهداف مباراة إنتر وميلان في نهائي كأس السوبر الإيطالي

ميلان يقلب الطاولة على إنتر ويتوّج بكأس السوبر الإيطالي