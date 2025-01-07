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شاهد بالفيديو احتفالات ميلان بكأس السوبر الإيطالي

12:10 ص الثلاثاء 07 يناير 2025

ميلان يقلب الطاولة على إنتر ويتوّج بكأس السوبر ال

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كتب ـ محمد الميموني:

فاز ميلان على نظيره الإنتر اليوم الإثنين بثلاثية مقابل هدفين في نهائي كأس السوبر الإيطالي لموسم 2024/25.

وتوج ميلان بكأس السوبر الإيطالي على حساب نظيره الإنتر في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية بالعاصمة الرياض.

ويُعد ذلك هو اللقب الثامن لفريق ميلان من بطولة السوبر الإيطالي ليتساوى مع فريق إنتر الذي يمتلك 8 نسخ أيضًا.

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