شاهد بالفيديو أهداف مباراة إنتر وميلان في نهائي كأس السوبر الإيطالي

كتب ـ محمد الميموني:

توّج فريق ميلان بلقب كأس السوبر الإيطالي بعد الفوز على نظيره إنتر بثلاثية مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين بالعاصمة السعودية الرياض.

وجاء الهدف الأول بقدم لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 45+1 ثم سجل الهدف الثاني بقدم مهدي طارمي في الدقيقة الـ 47 من عمر المباراة.

وعاد الإنتر بهدف في الدقيقة 52 بقدم ثوهير هيرنانديز ثم عادلّ ميلان النتيجة بهدف عن طريق كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 80 من عمر المباراة ثم خطف تامي أبراهام الفوز لميلان بالدقيقة 90+3.

🚨🚨🚨🚨🚨ــــ أهداف المباراة



ميلان 3-2 الأنتر



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pic.twitter.com/ZYNRuY2dJr — عالم ميلان - Milan World (@AC_MilanWorld) January 6, 2025

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