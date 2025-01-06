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ميلان يقلب الطاولة على إنتر ويتوّج بكأس السوبر الإيطالي

11:23 م الإثنين 06 يناير 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    ميلان يقلب الطاولة على إنتر ويتوّج بكأس السوبر الإيطالي
  • عرض 7 صورة
    ميلان يقلب الطاولة على إنتر ويتوّج بكأس السوبر الإيطالي
  • عرض 7 صورة
    ميلان يقلب الطاولة على إنتر ويتوّج بكأس السوبر الإيطالي
  • عرض 7 صورة
    ميلان يقلب الطاولة على إنتر ويتوّج بكأس السوبر الإيطالي
  • عرض 7 صورة
    ميلان يقلب الطاولة على إنتر ويتوّج بكأس السوبر الإيطالي
  • عرض 7 صورة
    ميلان يقلب الطاولة على إنتر ويتوّج بكأس السوبر الإيطالي
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حوّل فريق ميلان تأخره بثنائية نظيفة لفوز بثلاثية على نظيره إنتر خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين في نهائي كأس السوبر الإيطالي.

وتقدم فريق إنتر بثنائية عن طريق لاوتارو مارتينيز بالدقيقة 45+1 ومهدي طارمي بالدقيقة 47.

وردّ ميلان بثلاثية عن طريق ثيو هيرنانديز بالدقيقة 52، كريستيان بوليسيتش بالدقيقة 80 وتامي أبراهام بالدقيقة 90+3.

وتعد هذه هي المرة الثامنة التي يتوّج بها فريق ميلان بلقب السوبر الإيطالي.

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