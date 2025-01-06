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ريال مدريد يفوز بخماسية على ديبورتيفا مينيرا بكأس ملك إسبانيا

11:04 م الإثنين 06 يناير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ريال مدريد يفوز بخماسية على ديبورتيفا مينيرا بكأس ملك إسبانيا
  • عرض 5 صورة
    ريال مدريد يفوز بخماسية على ديبورتيفا مينيرا بكأس ملك إسبانيا
  • عرض 5 صورة
    ريال مدريد يفوز بخماسية على ديبورتيفا مينيرا بكأس ملك إسبانيا
  • عرض 5 صورة
    ريال مدريد يفوز بخماسية على ديبورتيفا مينيرا بكأس ملك إسبانيا
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كتب ـ محمد الميموني:

فاز فريق ريال مدريد بخماسية نظيفة على نظيره ديبورتيفا مينيرا خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.

وجاءت البداية بهدف بعد مرور 5 دقائق عن طريق اللاعب فيديريكو فالفيردي ثم أضاف زميله كما فينجا الهدف الثاني بالدقيقة 13، فيما سجل أردا جولر هدفين في الدقيقتين 28 و 88 فيما سجل لوكا مودريتش هدفًا بالدقيقة 55.

وبذلك أصبح ريال مدريد الفريق رقم 15 الذي يتأهل إلى دور الـ16 في كأس ملك إسبانيا، حيث تتبقى مباراة وحيدة لاكتمال عقد المتأهلين لدور ثمن النهائي.

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ريال مدريد يفوز بخماسية ريال مدريد يفوز على ديبورتيفا مينيرا كأس ملك إسبانيا ريال مدريد يحصد كأس ملك إسبانيا
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