هدف لاوتارو مارتينيز في مرمي ميلان بنهائي السوبر الإيطالي (فيديو)
كتب ـ محمد الميموني:
تقدم إنتر بهدف بالدقيقة 45+1 سجله لاعبه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في شباك ميلان بنهائي كأس السوبر الإيطالي.
وتأهل إنتر للنهائي بعد فوزه بثنائية نظيفة على أتالانتا في دور نصف النهائي، فيما تأهل ميلان للدور ذاته بعد الفوز 2-1 على يوفنتوس.
ويذكر أن المباراة تُقام في المملكة العربية السعودية الرياضي ملعب الأول بارك.
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IL TORO IL TORO IL TORO IL TORO IL TORO 🐂— SA!F 🥈. (@rxzfb) January 6, 2025
ياله من هدف مذهل عن طريق لاعب مذهل اسمه لاوتارو مارتينيز في الديربي والنهائي الكبير! 💙😰#انتر_ميلان
pic.twitter.com/5HH47YxKT4
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