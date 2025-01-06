لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

- -
16:00

سموحة

كأس خادم الحرمين الشريفين

التعاون

- -
17:00

القادسية

كأس خادم الحرمين الشريفين

الهلال

- -
19:30

الاتحاد

كأس كاراباو

أرسنال

- -
22:00

نيوكاسل

جميع المباريات

إعلان

هدف لاوتارو مارتينيز في مرمي ميلان بنهائي السوبر الإيطالي (فيديو)

10:51 م الإثنين 06 يناير 2025

لاوتارو مارتينيز

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد الميموني:

تقدم إنتر بهدف بالدقيقة 45+1 سجله لاعبه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في شباك ميلان بنهائي كأس السوبر الإيطالي.

وتأهل إنتر للنهائي بعد فوزه بثنائية نظيفة على أتالانتا في دور نصف النهائي، فيما تأهل ميلان للدور ذاته بعد الفوز 2-1 على يوفنتوس.

ويذكر أن المباراة تُقام في المملكة العربية السعودية الرياضي ملعب الأول بارك.

اقرأ أيضًا:

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

"دي حاجة مضيقاني".. عدلي القيعي يوجه رسالة قوية لكولر

إنتر ضد ميلان نهائي السوبر الإيطالي لاوتارو مارتينيز هدف لاوتارو مارتينيز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

نص كلمة الرئيس السيسي خلال مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد .