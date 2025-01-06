"رفض أرسنال وجواردويلا يستعجل ضمه".. سكاي تكشف تطورات ملف مفاوضات مانشستر سيتي مع مرموش

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن تطور في مفاوضات مسؤولي مانشستر سيتي الإنجليزي مع وكلاء المحترف المصري بصفوف آينتراخت فرانكفورت عمر مرموش لضمه.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس ـ النسخة الألمانية ـ اليوم الإثنين أن اللاعب المصري قد رفض العرض الذي قدمه أرسنال لضمه.

وأوضح شبكة سكاي سبورتس أن مسؤولي مانشستر سيتي قد عقدوا جلسات مع وكلاء مرموش مؤخرًا لتأمين ضمه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة بعقد لمدة 5 سنوات يبدأ من 1 يوليو المقبل.

ونوه التقرير ذاته إلى أن جواردويلا يرغب في ضم اللاعب خلال شهر يناير الجاري رغم صعوبة الأمر.

وأكدت الشبكة على أن نادي آينتراخت فرانكفورت لن يوافق على رحيل مرموش ـ الذي يمتد تعاقده حتى 2027 ـ لمانشستر سيتي بمقابل أقل من 60 مليون يورو.

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