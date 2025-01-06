ريال مدريد يتقدم بثلاثية على مينيرا في الشوط الأول من كأس ملك اسبانيا

كتب ـ محمد عبدالسلام:

انتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد و مينيرا التي تُقام اليوم الإثنين ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

ونجح ريال مدريد في تسجيل ثلاثة أهداف دون أن تهتز شباكه؛ حيث سجلها كل من فالفيردي بالدقيقة 5، كامافينجا بالدقيقة 13 وجولر بالدقيقة 28.

ومع استمرار فوز ريال مدريد يتأهل إلى دور الـ 16 من البطولة.

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