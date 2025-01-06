تشكيل ميلان وإنتر في نهائي كأس السوبر الإيطالي

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10 صور لملعب الأول بارك قبل نهائي السوبر الإيطالي

كتب ـ محمد الميموني:

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي إنتر وميلان بنهائي كأس السوبر الإيطالي لموسم 2024/25 الذي سيُقام عند التاسعة من مساء اليوم الإثنين.

ويستقبل ملعب الأول بارك مباراة من العيار الثقيل عندما يواجه ميلان نظيره إنتر في نهائي كأس السوبر الإيطالي.

وجاء تشكيل ميلان لمواجهة إنتر كالتالي:

حراسة المرمي: مايك ماينان

الدفاع: إيمرسون رويال- فيكايو توموري- ماليك ثياو- ثيو هيرنانديز

خط الوسط: يونس موسى- يوسف فوفانا- تيجاني ريندرز

خط الهجوم كريستيان بوليسيتش- ألفارو موراتا- أليكس خيمينيز

وجاء تشكيل إنتر لمواجهة نظيره ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: بيسك، دي فريج، باستوني.

خط الوسط: دومفريز، باريلا، كالهان أوغلو، مخيتاريان، ديماركو.

الهجوم: طارمي و لاوتارو مارتينيز.

وتأهل إنتر للنهائي بعد فوزه بثنائية نظيفة على أتالانتا في دور نصف النهائي، فيما تأهل ميلان للدور ذاته بعد الفوز 2-1 على يوفنتوس.