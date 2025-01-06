"النجوم على الدكة".. ريال مدريد يُعلن تشكيله لمواجهة ديبورتيفا مينيرا في كأس ملك إسبانيا

كتب ـ محمد عبدالسلام:

أعلن المدير الفني الإيطالي لفريق ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، التشكيل الذي سيخوض به مباراة ديبورتيفا مينيرا مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وشهد التشكيل عدة تغييرات؛ إذ سيتواجد عدد من نجوم الفريق على مقاعد البدلاء لعل أبرزهم: كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام.

ويبدأ ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: لورينزو أجوادو، راؤول أسينسيو، دييجو أجوادو، فران جارسيا.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا.

خط الهجوم: براهيم دياز، إيندريك، أردا جولر.

ويجلس على مقاعد البدلاء: فران جونزاليس، سيرجيو ميستري، جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو، أوريلين تشواميني، لوكاس فاسكيز، داني سيبايوس، فيرلاند ميندي، جونزالو، تشيما.

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