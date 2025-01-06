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ريال مدريد يصدم وكلاء فان دايك

07:08 م الإثنين 06 يناير 2025
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    فان دايك (1)
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    فان دايك 1 (1)
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    فان دايك (1)
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    احتفال فان دايك بالهدف
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    فان دايك مدافع ليفربول
  • عرض 7 صورة
    فان دايك لاعب ليفربول ومنتخب هولندا
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن صدمة وجهها مسؤولي ريال مدريد لوكلاء المحترف الهولندي بصفوف ليفربول فيرجيل فان دايك.

وذكرت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، اليوم الإثنين، أن وكلاء فان دايك قد عرضوا اللاعب على ريال مدريد للتعاقد معه بصيف عام 2025 ولكن رفض مسؤولي النادي الإسباني.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي ريال مدريد أخبروا وكلاء اللاعب صاحب الـ 33 عامًا أنه ليس في خططهم للفترة المقبلة.

وكان المدافع الهولندي الدولي قد شارك مع ليفربول بالموسم الجاري بـ 25 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها هدفين وصنع آخر.

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