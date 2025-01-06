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السومة يفسخ تعاقده مع العربي القطري

06:46 م الإثنين 06 يناير 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    لاعب الاهلي عمر السومة (يسار) خلال مباراة امام نسف الاوزبكي في 4 اذار/مارس 2015
  • عرض 11 صورة
    السوري عمر السومة لاعب الاهلي السعودي يحتفل بتسجيل هدف في مرمى نفط طهران، على استاد مدينة الملك عبدالله بجدة، الاربعاء 27 ايار/مايو 2015
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    عمر السومة (وسط) لاعب الاهلي يراوغ انترانيك تيموريان (يسار) لاعب سازي تراكتور في مباراة فريقيهما في تبريز الثلاثاء 7 نيسان/ابريل 2015
  • عرض 11 صورة
    عمر السومة
  • عرض 11 صورة
    لاعب الاهلي عمر السومة (يسار) خلال مباراة امام نسف الاوزبكي في 4 اذار/مارس 2015
  • عرض 11 صورة
    عمر السومة مهاجم الأهلي السعودي
  • عرض 11 صورة
    لاعب الاهلي عمر السومة (يسار) خلال مباراة امام نسف الاوزبكي في 4 اذار/مارس 2015
  • عرض 11 صورة
    عمر السومة
  • عرض 11 صورة
    عمر السومة
  • عرض 11 صورة
    عمر السومة
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقر ير عن فسخ المهاجم السوري الدولي بصفوف العربي القطري عمر السومة لعقده مع ناديه.

وأشارت قناة الكأس القطرية، اليوم الإثنين، إلى أن السومة يستعد للانضمام لصفوف العربي السعودي.

وكان السومة قد انضم لصفوف العربي مُعارًا من أهلي جدة السعودي في البداية بموسم 22/23 قبل أن يشتري النادي القطري العقد بصورة نهائية.

ويحتل فريق العروبة المركز 13 بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة.

اللاعب صاحب الـ 35 عامًا شارك مع فريقه العربي القطري بالموسم الجاري بـ 5 مباريات سجل خلالها هدفًا.

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عمر السومة أهلي جدة العروبة السعودي الدوري السعودي العربي القطري
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