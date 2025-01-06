السومة يفسخ تعاقده مع العربي القطري

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقر ير عن فسخ المهاجم السوري الدولي بصفوف العربي القطري عمر السومة لعقده مع ناديه.

وأشارت قناة الكأس القطرية، اليوم الإثنين، إلى أن السومة يستعد للانضمام لصفوف العربي السعودي.

وكان السومة قد انضم لصفوف العربي مُعارًا من أهلي جدة السعودي في البداية بموسم 22/23 قبل أن يشتري النادي القطري العقد بصورة نهائية.

ويحتل فريق العروبة المركز 13 بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة.

اللاعب صاحب الـ 35 عامًا شارك مع فريقه العربي القطري بالموسم الجاري بـ 5 مباريات سجل خلالها هدفًا.

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