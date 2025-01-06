تردد القنوات الناقلة لنهائي السوبر الإيطالي بين ميلان وإنتر
كتب ـ محمد الميموني:
يلتقي فريق إنتر نظيره ميلان في ديربي إيطالي اليوم الإثنين 6 يناير، في نهائي كأس السوبر الإيطالي لموسم 2024/25.
وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً على ستاد الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض.
ونعرض لكم تردد القنوات الناقلة لنهائي السوبر الإيطالي كالتالي:
قناة SSC الرياضية السعودية
نايل سات: 12523، عمودي، 27500، 5/6 (HD).
عرب سات: 12417، عمودي، 27500، 5/6 (HD).
قناة أبوظبي الرياضية
نايل سات: 12091، عمودي، 27500، 5/6 (HD).
عرب سات: 11804، أفقي، 27500، 3/4 (HD)
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